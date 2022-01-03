Певцов Харитон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смерти1795 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Певцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Певцов Григорий Харитонович
Мать ребёнка: Певцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Певцов Онисим Харитонович
Мать ребёнка: Певцова Мария Ивановна
Смерть
1795 ст.
Ольховатка, Харківська область
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.