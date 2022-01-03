Певцов Харитон Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певцов Харитон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

1795 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Певцова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Певцов Григорий Харитонович

Мать ребёнка: Певцова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Певцов Онисим Харитонович

Мать ребёнка: Певцова Мария Ивановна

Смерть
1795 ст.
Ольховатка, Харківська область
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.

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