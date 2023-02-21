Певцов Григорий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Отец: Певцов Харитон Семенович
Мать: Певцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Певцова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Певцова Мелания Григорьевна
Мать ребёнка: Певцова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1786 ст.
Мать ребёнка: Певцова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
20.02.1791 ст.
Сын: Певцов Поликарп Григорьевич
Мать ребёнка: Певцова Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Певцова Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно