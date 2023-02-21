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Певцов Григорий Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: Певцов Харитон Семенович

Мать: Певцова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Певцов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Певцова Евдокия Ефимовна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Певцова Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Певцова Евдокия Ефимовна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Певцов Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Певцова Евдокия Ефимовна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
20.02.1791 ст.

Сын: Певцов Поликарп Григорьевич

Мать ребёнка: Певцова Евдокия Ефимовна

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Певцова Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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