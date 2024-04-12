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Катаева Гликерия Ильинична

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

08.05.1862 ст.

Дата смерти

06.07.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1862 ст.

Отец: Катаев Илья Ульянович

Мать: Катаева Домна Трофимовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
55. 8 мая родилась, 9 мая 1862 г. крещена Гликерия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Илия Иулианов Катаев и законная жена его Домника Трофимова; оба православные. Восприемники: Той же деревни кр... Показать все
Крещение
09.05.1862 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
06.07.1862 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
47. 6 июля умерла, 8 июля 1862 г. погребена деревни Шапочек крестьянина Ильи Ульянова Катаева дочь Гликерия, 2 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинско... Показать все
Похороны
08.07.1862 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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