Катаева Гликерия Ильинична
Место рождения
Дата рождения08.05.1862 ст.
Дата смерти06.07.1862 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1862 ст.
Отец: Катаев Илья Ульянович
Мать: Катаева Домна Трофимовна
55. 8 мая родилась, 9 мая 1862 г. крещена Гликерия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Илия Иулианов Катаев и законная жена его Домника Трофимова; оба православные. Восприемники: Той же деревни кр... Показать все
Крещение
09.05.1862 ст.
Смерть
06.07.1862 ст.
47. 6 июля умерла, 8 июля 1862 г. погребена деревни Шапочек крестьянина Ильи Ульянова Катаева дочь Гликерия, 2 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинско... Показать все
Похороны
08.07.1862 ст.