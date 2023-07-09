Катаева (Демидова) Домна (Домника) Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
06.02.1850 ст.
12. 6 февраля 1850 г. в селе Ильинском поженились Слудской волости деревни Шапкиной крестьянин г. графини Строгановой Илья Ульянов Катаев, 19 лет от рождения, православного исповедания, первым браком,... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1851 ст.
Дочь: Катаева Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Катаев Илья Ульянович
113. 24 октября родилась, 28 октября 1851 г. крещена Параскева. Родители: Деревни Шапкиной кретьянин той же госпожи Илья Ульянов Катаев и законная жена его Домна Трофимова; православного исповедания.... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1856 ст.
Сын: Катаев Алексей Ильич
Отец ребёнка: Катаев Илья Ульянович
31. 10 марта родился, 13 марта 1856 г. крещён Алексей. Родители: деревни Шапкиной крестьянин той же Госпожи? Илья Ульянов Катаев и законная жена его Домна Трофимова; православного исповедания. Воспр... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1860 ст.
Дочь: Катаева Федосья Ильинична
Отец ребёнка: Катаев Илья Ульянович
67. 20 мая родилась, 29 мая 1860 г. крещена Федосья. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин Илья Ульянов Катаев и законная жена его Домна Трофимова; оба православные. Восприемники: Той же деревни кре... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1862 ст.
Дочь: Катаева Гликерия Ильинична
Отец ребёнка: Катаев Илья Ульянович
55. 8 мая родилась, 9 мая 1862 г. крещена Гликерия. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Илия Иулианов Катаев и законная жена его Домника Трофимова; оба православные. Восприемники: Той же деревни кр... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1863 ст.
Дочь: Катаева Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Катаев Илья Ульянович
98. 23 августа родилась, 26 августа 1863 г. крещена Марфа. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин Илья Ульянов Катаев и законная жена его Домника Трофимова; оба православные. Восприемники: Той же д... Показать все
Восприемник
21.02.1864 ст.
Стала восприемницей (крёстной матерью) Поликарпа, сына Даниила Яковлева Ноздрина и его жены Вассы Ларионовны. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1864 г. / Раздел "О родивши... Показать все
Смерть
Неизвестно