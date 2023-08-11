Ерманов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Ерманов Куантай Васильевич
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Сын: Ерманов Серпай Васильевич
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Сын: Ерманов Саурбай Васильевич
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Дочь: Кастуганова Салима Васильевна
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Дочь: Дусаева Алима Васильевна
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Сын: Ерманов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Сын: Ерманов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Сын: Ерманов Амертай Васильевич
Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна