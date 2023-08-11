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Ерманов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Куантай Васильевич

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Муса Васильевич

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Дусуп Васильевич

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Серпай Васильевич

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Саурбай Васильевич

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кастуганова Салима Васильевна

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дусаева Алима Васильевна

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Амертай Васильевич

Мать ребёнка: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Смерть
Неизвестно

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