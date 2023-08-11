Дусаева Алима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дусаева Алима Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерманов Василий Васильевич

Мать: Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дусаева Алина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бжикова Асель

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусирова Анара Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайманов Азамат

Отец ребёнка: не указан

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