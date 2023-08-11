Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Куантай Васильевич

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Муса Васильевич

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Дусуп Васильевич

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Серпай Васильевич

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Саурбай Васильевич

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кастуганова Салима Васильевна

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дусаева Алима Васильевна

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерманов Амертай Васильевич

Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерманов Василий Васильевич

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