Ерманова - Сарсынбаева Айтбике Надыровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерманов Куантай Васильевич
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерманов Серпай Васильевич
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерманов Саурбай Васильевич
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кастуганова Салима Васильевна
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дусаева Алима Васильевна
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерманов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерманов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерманов Амертай Васильевич
Отец ребёнка: Ерманов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно