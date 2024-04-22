Крупеников Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупеников Николай Михайлович

Крупеников Николай Михайлович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.01.1896

Дата смерти

02.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1896

Отец: Крупеников Михаил Павлович

Мать: Крупеникова Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.05.1916 ст.

Жена: Крупеникова Ольга Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.1917 ст.

Дочь: Крупеникова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Крупеникова Ольга Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1922

Сын: Крупенников Всеволод Николаевич

Мать ребёнка: Крупеникова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Крупеникова Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупеникова Ольга Степановна

Смерть
02.04.1989
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close