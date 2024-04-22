Крупеников Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.01.1896
Дата смерти02.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1896
Бракосочетание
16.05.1916 ст.
Рождение ребёнка
31.03.1917 ст.
Дочь: Крупеникова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Крупеникова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Крупенников Всеволод Николаевич
Мать ребёнка: Крупеникова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Крупеникова Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1989