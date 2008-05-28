Козулин Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1930
Дата смерти28.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930
Отец: Козулин Гаврил Назарович
Мать: Козулина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
05.04.1956
Рождение ребёнка
29.01.1958
Рождение ребёнка
15.10.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козулина Нина Петровна
Смерть
28.05.2008
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия