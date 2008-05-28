Козулин Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулин Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1930

Дата смерти

28.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930

Отец: Козулин Гаврил Назарович

Мать: Козулина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
05.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козулина Нина Петровна

Рождение ребёнка
29.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козулина Нина Петровна

Рождение ребёнка
15.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козулина Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Нина Петровна

Смерть
28.05.2008
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
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