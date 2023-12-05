Козулина (Кузнецова) Вера Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Козулин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович
Рождение ребёнка
22.11.1930
Сын: Козулин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович
Рождение ребёнка
31.03.1933
Дочь: Максимова Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович
Рождение ребёнка
18.01.1936
Дочь: Воробьёва Нина Гавриловна
Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович
Рождение ребёнка
?.08.1938
Дочь: Раиса Гавриловна
Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович
Смерть
Неизвестно