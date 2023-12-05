Козулина (Кузнецова) Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозулина (Кузнецова) Вера Георгиевна

Козулина (Кузнецова) Вера Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кузнецов Георгий Петрович

Мать: Кузнецова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Козулин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович

Рождение ребёнка
22.11.1930

Сын: Козулин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович

Рождение ребёнка
31.03.1933

Дочь: Максимова Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович

Рождение ребёнка
18.01.1936

Дочь: Воробьёва Нина Гавриловна

Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович

Рождение ребёнка
?.08.1938

Дочь: Раиса Гавриловна

Отец ребёнка: Козулин Гаврил Назарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close