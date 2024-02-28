Козулин Гаврил Назарович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти29.04.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Козулин Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
22.11.1930
Сын: Козулин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
31.03.1933
Дочь: Максимова Клавдия Гавриловна
Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
18.01.1936
Дочь: Воробьёва Нина Гавриловна
Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна
Арест
08.03.1938
Где и кем арестован: Комсомольским ГО НКВД Мера пресечения: Арест. Комсомольским ГО НКВД Дата ареста: 8 марта 1938 г. Архивное дело: П-80441 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"... Показать все
Осуждение
16.03.1938
Осуждение: 16 марта 1938 г. Осудивший орган: тройка при УНКВД по ДВК Статья: 58, п. 10 УК РСФСР Приговор: ВМН (расстрел) Архивное дело: П-80441 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СС... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1938
Дочь: Раиса Гавриловна
Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна
Реабилитация осужденного
21.12.1956
Дата реабилитации: 21 декабря 1956 г. Реабилитирующий орган: постановлением президиума Хабаровского крайсуда Основания реабилитации: дело прекращено за отсутствием состава преступления Архивное дело:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козулина Вера Георгиевна
Смерть
29.04.1938