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Козулин Гаврил Назарович

Место рождения

Венцелево, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

1906

Дата смерти

29.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Козулин Назар Николаевич

Мать: Козулина Екатерина Александровна

Венцелево, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Козулин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
22.11.1930

Сын: Козулин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
31.03.1933

Дочь: Максимова Клавдия Гавриловна

Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
18.01.1936

Дочь: Воробьёва Нина Гавриловна

Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна

Арест
08.03.1938
Где и кем арестован: Комсомольским ГО НКВД Мера пресечения: Арест. Комсомольским ГО НКВД Дата ареста: 8 марта 1938 г. Архивное дело: П-80441 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"... Показать все
Осуждение
16.03.1938
Осуждение: 16 марта 1938 г. Осудивший орган: тройка при УНКВД по ДВК Статья: 58, п. 10 УК РСФСР Приговор: ВМН (расстрел) Архивное дело: П-80441 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СС... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1938

Дочь: Раиса Гавриловна

Мать ребёнка: Козулина Вера Георгиевна

Реабилитация осужденного
21.12.1956
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата реабилитации: 21 декабря 1956 г. Реабилитирующий орган: постановлением президиума Хабаровского крайсуда Основания реабилитации: дело прекращено за отсутствием состава преступления Архивное дело:... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Вера Георгиевна

Смерть
29.04.1938
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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