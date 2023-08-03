Есауленко Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есауленко Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есауленко Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есауленко Петр Трофимович

Отец ребёнка: Есауленко Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есауленко Николай/Евгений Трофимович

Отец ребёнка: Есауленко Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есауленко Дора Трофимовна

Отец ребёнка: Есауленко Трофим

Рождение ребёнка
04.08.1905

Дочь: Гавришева (Есауленко) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Есауленко Трофим

Смерть
Неизвестно

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