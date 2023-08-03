Есауленко Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есауленко Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есауленко Петр Трофимович
Отец ребёнка: Есауленко Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есауленко Николай/Евгений Трофимович
Отец ребёнка: Есауленко Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есауленко Дора Трофимовна
Отец ребёнка: Есауленко Трофим
Рождение ребёнка
04.08.1905
Дочь: Гавришева (Есауленко) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Есауленко Трофим
Смерть
Неизвестно