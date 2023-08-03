Есауленко Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1905
Дочь: Гавришева Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Есауленко Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есауленко Николай/Евгений Трофимович
Мать ребёнка: Есауленко Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есауленко Петр Трофимович
Мать ребёнка: Есауленко Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есауленко Дора Трофимовна
Мать ребёнка: Есауленко Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есауленко Елизавета
Смерть
Неизвестно