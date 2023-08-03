Есауленко Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есауленко Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1905

Дочь: Гавришева Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Есауленко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есауленко Николай/Евгений Трофимович

Мать ребёнка: Есауленко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есауленко Петр Трофимович

Мать ребёнка: Есауленко Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есауленко Дора Трофимовна

Мать ребёнка: Есауленко Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есауленко Елизавета

Смерть
Неизвестно