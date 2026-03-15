Кочергина (Долгушева) Агафья Прокопьевна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Кочергина (Долгушева) Агафья Прокопьевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1828, Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

умерла 13.02.1894, Зубарево

Отец
Долгушев Прокопий Андреевич1808 г.р.
Мать
Долгушева Елена Федоровна1807 г.р.
Супруги
Кочергин Никита Иванович1824 г.р.
Дети
Кочергин Алексей Никитич09.03.1849 г.р.
(Кочергин) Марина Никитична16.07.1850 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Долгушев Прокопий Андреевич

Мать: Долгушева Елена Федоровна

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочергина) Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Место жительства
Неизвестно
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
09.03.1849

Сын: Кочергин Алексей Никитич

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
16.07.1850

Дочь: (Кочергин) Марина Никитична

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
25.07.1851

Дочь: (Кочергина) Серафима Никитична

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
20.07.1852

Сын: Кочергин Прохор Никитич

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кочергин Анисифор Никитич

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кочергин Никанор Никитич

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
20.02.1860

Сын: Кочергин Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
21.02.1862 ст.

Сын: Кочергин Василий Никитич

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
24.08.1865 ст.

Сын: Кочергин Иван Никитич

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
01.04.1869

Сын: Кочергин Георгий Никитич

Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
13.02.1894

Мы используем куки для улучшения работы сайта.