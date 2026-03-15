Кочергина (Долгушева) Агафья Прокопьевна
женский, родилась 1828, Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
умерла 13.02.1894, Зубарево
ОтецДолгушев Прокопий Андреевич1808 г.р.
МатьДолгушева Елена Федоровна1807 г.р.
Супруги
Кочергин Никита Иванович1824 г.р.
Дети
Кочергин Алексей Никитич09.03.1849 г.р.
(Кочергин) Марина Никитична16.07.1850 г.р.Показать еще 9
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Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочергина) Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1849
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1850
Дочь: (Кочергин) Марина Никитична
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1851
Дочь: (Кочергина) Серафима Никитична
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1852
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кочергин Анисифор Никитич
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1860
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1862 ст.
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1865 ст.
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1869
Отец ребёнка: Кочергин Никита Иванович
Смерть
13.02.1894