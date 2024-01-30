Долгушева Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушева Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кочергина Агафья Прокопьевна

Отец ребёнка: Долгушев Прокопий Андреевич

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агриппина Прокопьевна

Отец ребёнка: Долгушев Прокопий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушев Прокопий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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