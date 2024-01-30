Долгушева Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кочергина Агафья Прокопьевна
Отец ребёнка: Долгушев Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агриппина Прокопьевна
Отец ребёнка: Долгушев Прокопий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно