Долгушев Прокопий Андреевич
мужской, родился 1808
умер 09.12.1872, Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
ОтецДолгушев Андрей Иванович1780 г.р.
МатьДолгушева Настасья Алексеевна1780 г.р.
Супруги
Долгушева Елена Федоровна1807 г.р.
Дети
(Долгушева) Агриппина Прокопьевна1832 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кочергина (Долгушева) Агафья Прокопьевна
Мать ребёнка: Долгушева Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Долгушева) Агриппина Прокопьевна
Мать ребёнка: Долгушева Елена Федоровна
Смерть
09.12.1872