Долгушев Прокопий Андреевич 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушев Прокопий Андреевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1808

умер 09.12.1872, Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Отец
Долгушев Андрей Иванович1780 г.р.
Мать
Долгушева Настасья Алексеевна1780 г.р.
Супруги
Долгушева Елена Федоровна1807 г.р.
Дети
Кочергина (Долгушева) Агафья Прокопьевна1828 г.р.
(Долгушева) Агриппина Прокопьевна1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Долгушев Андрей Иванович

Мать: Долгушева Настасья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушева Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кочергина (Долгушева) Агафья Прокопьевна

Мать ребёнка: Долгушева Елена Федоровна

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Долгушева) Агриппина Прокопьевна

Мать ребёнка: Долгушева Елена Федоровна

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
09.12.1872
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

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