Бубнов Иван Макарович
Место рождения
Дата рождения20.01.1908
Дата смерти07.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1908
Отец: Бубнов Макар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубнова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
05.01.1941
Дочь: Павлова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Львовна
Призыв на военную службу
13.07.1941
Военная служба
С 13.07.1941 по 27.09.1943
Военная награда
06.11.1947
Награжден орденом Славы III степени № 624208 Указом Президиума Верховного Совета CCCP от 06.11.1947 г. за ранение, полученное в годы Великой Отечественной войны
Награда
08.07.1966
Юбилейная медаль "20 лет победы в Великой Отечественной Войне" Медаль вручена 8 июля 1966 года от Находкинского горвоенкома
Награда
26.07.1966
Юбилейная медаль "20 лет победы в Великой Отечественной Войне" Медаль вручена 26 июля 1966 года от Находкинского горвоенкома
Смерть
07.07.1983