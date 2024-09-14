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Бубнов Иван Макарович

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Место рождения

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.01.1908

Дата смерти

07.07.1983

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1908

Отец: Бубнов Макар Петрович

Мать: Бубнова Евдокия Матвеевна

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Евдокия Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Львовна

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Львовна

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Львовна

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубнов Василий Иванович

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Львовна

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.01.1941

Дочь: Павлова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Львовна

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Призыв на военную службу
13.07.1941
Военная служба
С 13.07.1941 по 27.09.1943
Военная награда
06.11.1947
Награжден орденом Славы III степени № 624208 Указом Президиума Верховного Совета CCCP от 06.11.1947 г. за ранение, полученное в годы Великой Отечественной войны
Награда
08.07.1966
Юбилейная медаль "20 лет победы в Великой Отечественной Войне" Медаль вручена 8 июля 1966 года от Находкинского горвоенкома
Награда
26.07.1966
Юбилейная медаль "20 лет победы в Великой Отечественной Войне" Медаль вручена 26 июля 1966 года от Находкинского горвоенкома
Смерть
07.07.1983
Находка, Находкинский, Приморский край

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