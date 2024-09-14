Бубнова Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1908
Отец ребёнка: Бубнов Макар Петрович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Бубнов Макар Петрович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Бубнов Макар Петрович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Бубнов Макар Петрович
Смерть
Неизвестно