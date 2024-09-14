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Бубнова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Макар Петрович

Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Бубнов Иван Макарович

Отец ребёнка: Бубнов Макар Петрович

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Бубнов Андрей Макарович

Отец ребёнка: Бубнов Макар Петрович

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Бубнов Фёдор Макарович

Отец ребёнка: Бубнов Макар Петрович

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Бубнов Василий Макарович

Отец ребёнка: Бубнов Макар Петрович

Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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