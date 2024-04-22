село Мокрый Мичкасс, село Мокрый Мичкасс, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Мокрый Мичкасс

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1426Мокрый Мичкас (Сухой Мичкас), с. каз. и вл.при рч. Мичкасе.2725103408436Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Верхне-Ломовская волость
740. Мокрый Мичкас, село бывшее государственное, при речке Мичкасе, дворов 224, жителей 1472, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
47734Мокрый Мичкасссело53°21'43°36'N-38-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Титовский сельсовет
56654414106с Мокрый Мичкасссело
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