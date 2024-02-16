Шмакова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шмаков Василий Петрович

Отец ребёнка: Шмаков Петр Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шмаков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Шмаков Петр Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шмакова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Шмаков Петр Григорьевич

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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