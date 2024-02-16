Шмакова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шмаков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Шмаков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шмакова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Шмаков Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно