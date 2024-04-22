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Шмаков Петр Григорьевич

Место рождения

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шмаков Григорий Фадеевич

Мать: Шмакова Вера Егоровна

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Шмакова Вера Петровна

Мать ребёнка: Шмакова Харитина Федоровна

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шмаков Василий Петрович

Мать ребёнка: Шмакова Анна Николаевна

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шмаков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Шмакова Анна Николаевна

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шмакова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Шмакова Анна Николаевна

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Харитина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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