Шмаков Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шмаков Григорий Фадеевич
Мать: Шмакова Вера Егоровна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Шмакова Вера Петровна
Мать ребёнка: Шмакова Харитина Федоровна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Шмакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Шмакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шмакова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Шмакова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмакова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно