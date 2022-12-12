село Путятино, село Путятино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Путятино

Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
442Путятино, с. вл.при колодце.202759192218Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Путятинская волость
602. Путятино, село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 386, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православных, часовня, школа, 17 лавок, ежене Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Путятинская волость
с. ПутятиноXI. Путятинское общество1245164Путятинский, Всехсвятской церкви приход Путятинский, Преображенской церкви приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некрасовский район
4182Путятиносело57°46'с.ш.40°09'в.д.O-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, Сельское поселение Красный Профинтерн
78626444641с Путятиносело
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