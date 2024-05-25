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Хайбуллин Медхат Шакирович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

?.03.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1943

Отец: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович

Мать: Хайбуллина (Адилова) Сагида Шавалиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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