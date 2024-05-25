Хайбуллина (Адилова) Сагида Шавалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайбуллина (Адилова) Сагида Шавалиевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1911

Отец: Адилев Шавали Габдельгазиз

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Хайбуллин Ахмет Шакирович

Отец ребёнка: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Хайбуллина) Насиха Шакировна

Отец ребёнка: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Хайбуллин Рауф Шакирович

Отец ребёнка: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.03.1943

Сын: Хайбуллин Медхат Шакирович

Отец ребёнка: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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