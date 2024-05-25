Хайбуллина (Адилова) Сагида Шавалиевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1911
Отец: Адилев Шавали Габдельгазиз
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Хайбуллин Ахмет Шакирович
Отец ребёнка: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Хайбуллина) Насиха Шакировна
Отец ребёнка: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович
Рождение ребёнка
?.03.1943
Сын: Хайбуллин Медхат Шакирович
Отец ребёнка: Хайбуллин Шакир Хабибрахманович
Смерть
Неизвестно