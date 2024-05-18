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Каптелинин Трофим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Каптелинин Василий

Мать: Каптелинина Анисья Симоновна

Казанского архиерея села Ягоднова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каптелинина (Вакутина Дочь) Меланья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Каптелинина (Вакутина Дочь) Меланья Ивановна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Каптелинин Федор Трофимович

Мать ребёнка: Каптелинина (Вакутина Дочь) Меланья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Чеснокова (Каптелинина) Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Каптелинина (Вакутина Дочь) Меланья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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