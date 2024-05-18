Каптелинин Трофим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Каптелинин Василий
Казанского архиерея села Ягоднова
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: (Каптелинина) Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Каптелинина (Вакутина Дочь) Меланья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Каптелинин Федор Трофимович
Мать ребёнка: Каптелинина (Вакутина Дочь) Меланья Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Смерть
Неизвестно