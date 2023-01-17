Карманников Леонтий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения16.06.1879 ст.
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1879 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.
Сын: Карманников Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: Кармина - Карманникова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.
Дочь: Карманникова Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Кармина - Карманникова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
22.06.1910
Сын: Кармин Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Кармина - Карманникова Александра Григорьевна
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Попал в плен (военное)
1915
В 1915 году Леонтий Гаврилович был пленен после сражения под городом Бельском. Из картотеки военнопленных бюро учета потерь в Первой мировой войне известно, что Леонтий Гаврилович Карманников оказался... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915
Погиб в Германском плену.