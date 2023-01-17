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Карманников Леонтий Гаврилович

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Место рождения

Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

16.06.1879 ст.

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1879 ст.

Отец: Карманников Гавриил Тимофеевич

Мать: Карманникова Ульяна Матвеевна

Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.

Сын: Карманников Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Кармина - Карманникова Александра Григорьевна

Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.

Дочь: Карманникова Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Кармина - Карманникова Александра Григорьевна

Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1910

Сын: Кармин Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Кармина - Карманникова Александра Григорьевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Попал в плен (военное)
1915
В 1915 году Леонтий Гаврилович был пленен после сражения под городом Бельском. Из картотеки военнопленных бюро учета потерь в Первой мировой войне известно, что Леонтий Гаврилович Карманников оказался... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кармина - Карманникова Александра Григорьевна

Смерть
1915
Погиб в Германском плену.
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