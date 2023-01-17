Карманников Гавриил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1855 ст.
Дата смерти09.05.1917 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1855 ст.
Отец: Тимофей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1879 ст.
Сын: Карманников Леонтий Гаврилович
Мать ребёнка: Карманникова Ульяна Матвеевна
Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1917 ст.
Предтеченское, Изгарская волость, Чистопольский уезд