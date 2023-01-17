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Карманников Гавриил Тимофеевич

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Место рождения

Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

08.07.1855 ст.

Дата смерти

09.05.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1855 ст.

Отец: Тимофей Иванович

Мать: не указана

Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1879 ст.

Сын: Карманников Леонтий Гаврилович

Мать ребёнка: Карманникова Ульяна Матвеевна

Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманникова Ульяна Матвеевна

Смерть
09.05.1917 ст.
Предтеченское, Изгарская волость, Чистопольский уезд
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