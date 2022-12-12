Кармина - Карманникова (Шибаева) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармина - Карманникова (Шибаева) Александра Григорьевна

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Место рождения

Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

16.04.1879 ст.

Дата смерти

20.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.

Сын: Карманников Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Карманников Леонтий Гаврилович

Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.

Дочь: Карманникова Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Карманников Леонтий Гаврилович

Ивановка, Больше-Толкишевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1910

Сын: Кармин Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Карманников Леонтий Гаврилович

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманников Леонтий Гаврилович

Смерть
20.12.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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