Кармина - Карманникова (Шибаева) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1879 ст.
Дата смерти20.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.
Сын: Карманников Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Карманников Леонтий Гаврилович
Рождение ребёнка
10.04.1905 ст.
Дочь: Карманникова Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Карманников Леонтий Гаврилович
Рождение ребёнка
22.06.1910
Сын: Кармин Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Карманников Леонтий Гаврилович
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)