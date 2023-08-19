Карманникова Ульяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманникова Ульяна Матвеевна

Место рождения

Николаевка, Изгарская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

11.12.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Изгарская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1879 ст.

Сын: Карманников Леонтий Гаврилович

Отец ребёнка: Карманников Гавриил Тимофеевич

Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманников Гавриил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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