Карманникова Ульяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1879 ст.
Сын: Карманников Леонтий Гаврилович
Отец ребёнка: Карманников Гавриил Тимофеевич
Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно