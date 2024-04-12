Виногоров Иван Ефремович
Место рождения
Дата рождения1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Колесова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Виногоров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Виногоров Михаил Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Виногоров Василий Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Виногоров Андрей Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Виногорова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно