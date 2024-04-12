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Виногоров Иван Ефремович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Виногоров Ефрем Васильевич

Мать: Виногорова Татьяна Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Колесова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1860

Сын: Виногоров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1862

Сын: Виногоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1864

Сын: Виногоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Виногоров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Виногорова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Сын: Виногоров Егор Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Тихоновна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Мария Тихоновна

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