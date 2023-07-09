Виногорова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Виногорова Авдотья Ефремовна
Отец ребёнка: Виногоров Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Виногорова Евфросинья Ефремовна
Отец ребёнка: Виногоров Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Виногорова Хавронья Ефремовна
Отец ребёнка: Виногоров Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Виногоров Ефрем Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно