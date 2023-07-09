Виногорова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова Татьяна Васильевна

Виногорова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Виногорова Авдотья Ефремовна

Отец ребёнка: Виногоров Ефрем Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Виногорова Евфросинья Ефремовна

Отец ребёнка: Виногоров Ефрем Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Виногорова Хавронья Ефремовна

Отец ребёнка: Виногоров Ефрем Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1836

Сын: Виногоров Иван Ефремович

Отец ребёнка: Виногоров Ефрем Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Ефрем Васильевич