Благова (Матвеева) Анна Васильевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Благова (Матвеева) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

17.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Матвеев Василий Ионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благов Петр Федорович

Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Попова (Благова) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич

Оренбургская губерния,Бузулукский уезд,с.Андреевка
Рождение ребёнка
31.01.1908

Дочь: Мантрова-Благова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.11.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич

Оренбургская обл.Бузулукский уезд,с.Андреевка
Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Благова Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич

Оренбургская губерния,Бузулукский уезд,с.Андреевка
Смерть
17.10.1950

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