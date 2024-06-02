Благова (Матвеева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти17.10.1950
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Матвеев Василий Ионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Попова (Благова) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич
Оренбургская губерния,Бузулукский уезд,с.Андреевка
Рождение ребёнка
31.01.1908
Дочь: Мантрова-Благова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.11.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич
Оренбургская обл.Бузулукский уезд,с.Андреевка
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Благова Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Благов Федор Афанасьевич
Оренбургская губерния,Бузулукский уезд,с.Андреевка
Смерть
17.10.1950