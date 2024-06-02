Попова (Благова) Антонина Федоровна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Благова) Антонина Федоровна

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Место рождения

Оренбургская губерния,Бузулукский уезд,с.Андреевка

Дата рождения

1907

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Благов Федор Афанасьевич

Мать: Благова (Матвеева) Анна Васильевна

Оренбургская губерния,Бузулукский уезд,с.Андреевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Сергей Филиппович

Самарская губерния,Бузулукский уезд,с.Грачевка
Рождение ребёнка
11.10.1933

Дочь: Здравомыслова (Попова) Лилия Сергеевна

Отец ребёнка: Попов Сергей Филиппович

Туркменская ССР,город Ашхабад
Смерть
1971

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