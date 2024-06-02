Попова (Благова) Антонина Федоровна
Место рожденияОренбургская губерния,Бузулукский уезд,с.Андреевка
Дата рождения1907
Дата смерти1971
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Оренбургская губерния,Бузулукский уезд,с.Андреевка
Бракосочетание
Неизвестно
Самарская губерния,Бузулукский уезд,с.Грачевка
Рождение ребёнка
11.10.1933
Дочь: Здравомыслова (Попова) Лилия Сергеевна
Отец ребёнка: Попов Сергей Филиппович
Туркменская ССР,город Ашхабад
Смерть
1971