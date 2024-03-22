Каретников Даниил Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1949
Дочь: Ефимова Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Каретникова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орешонкова Валентина Даниловна
Мать ребёнка: Каретникова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каретников Александр Данилович
Мать ребёнка: Каретникова Александра Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно