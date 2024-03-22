Ефимова (Каретникова) Татьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Каретникова) Татьяна Даниловна

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

06.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1949

Отец: Каретников Даниил Иванович

Мать: Каретникова Александра Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.01.1976

Дочь: Тришкина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ефимов Александр Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ефимов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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