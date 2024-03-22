Ефимова (Каретникова) Татьяна Даниловна
Место рождения
Дата рождения06.08.1949
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1949
Рождение ребёнка
26.01.1976
Дочь: Тришкина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ефимов Александр Иванович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ефимов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область