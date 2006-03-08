Каретникова (Кирюхина) Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1925
Дата смерти08.03.2006
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925
Рождение ребёнка
06.08.1949
Дочь: Ефимова Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Каретников Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орешонкова Валентина Даниловна
Отец ребёнка: Каретников Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каретников Александр Данилович
Отец ребёнка: Каретников Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.2006