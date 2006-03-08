Каретникова (Кирюхина) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретникова (Кирюхина) Александра Георгиевна

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.11.1925

Дата смерти

08.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925

Отец: Кирюхин Георгий Васильевич

Мать: Кирюхина Елена Арсеньевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1949

Дочь: Ефимова Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Каретников Даниил Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орешонкова Валентина Даниловна

Отец ребёнка: Каретников Даниил Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретников Александр Данилович

Отец ребёнка: Каретников Даниил Иванович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каретников Даниил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.03.2006
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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