Батурлов (Ботурлов) Никандр Иванович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Батурлов Иван Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1853
Сын: Батурлов Иван Никандрович
Мать ребёнка: Батурлова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1870
Сын: Батурлов Дмитрий Никандрович
Мать ребёнка: Батурлова Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батурлова Анна Ильинична
Смерть
Неизвестно