Батурлов (Ботурлов) Никандр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурлов (Ботурлов) Никандр Иванович

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Место рождения

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Батурлов Иван Гаврилович

Мать: не указана

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.01.1853

Сын: Батурлов Иван Никандрович

Мать ребёнка: Батурлова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1870

Сын: Батурлов Дмитрий Никандрович

Мать ребёнка: Батурлова Анна Ильинична

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батурлова Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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