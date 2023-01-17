Батурлова Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурлова Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1853

Сын: Батурлов Иван Никандрович

Отец ребёнка: Батурлов Никандр Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Батурлов Дмитрий Никандрович

Отец ребёнка: Батурлов Никандр Иванович

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурлов Никандр Иванович

Смерть
Неизвестно
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