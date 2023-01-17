Батурлова Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1853
Сын: Батурлов Иван Никандрович
Отец ребёнка: Батурлов Никандр Иванович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Батурлов Дмитрий Никандрович
Отец ребёнка: Батурлов Никандр Иванович
Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно