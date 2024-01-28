Шипицина Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицина Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1904

Дата смерти

22.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904

Отец: Кузаков Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грачева Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Шипицин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицин Александр Ильич

Отец ребёнка: Шипицин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицин Илья

Смерть
22.04.1988

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