Шипицина Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1904
Дата смерти22.04.1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904
Отец: Кузаков Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грачева Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Шипицин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шипицин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипицин Илья
Смерть
22.04.1988