Грачева Любовь Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипицин Илья
Мать: Шипицина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипина Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грачев Александр Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грачев Михаил
Смерть
Неизвестно