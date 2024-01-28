Грачева Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева Любовь Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипицин Илья

Мать: Шипицина Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипина Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Михаил

Смерть
Неизвестно

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