Шипицин Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицин Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипицин Илья

Мать: Шипицина Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицин Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицин Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицин Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицина Тася

Смерть
Неизвестно
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