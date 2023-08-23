Шипицин Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипицин Илья
Мать: Шипицина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипицин Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипицин Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипицин Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицина Тася
Смерть
Неизвестно