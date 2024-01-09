Адаев Прокопий Мартинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адаев Прокопий Мартинович

Место рождения

Грачевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грачевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Возможно, родился в селе Михайловка (~ 50 км от Грачёвки) На основе данных из: Переселенцы в Кустанайский уезд: кто откуда. Семьи на А-В (https://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=vi... Показать все
Место жительства
1894
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Переселение в Кустанайский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Адаев Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Адаева Дария Филипповна

Серафимовка, Зерендинский район, Акмолинская область
по другим данным 19.10.1913, вероятно ошибка (источник - https://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3130)
Смерть
Неизвестно

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