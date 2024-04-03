Адаева Дария Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На основе данных из: Переселенцы в Кустанайский уезд: кто откуда. Семьи на А-В (https://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3098): Адаев Прокопий Мартинович, жена Дария Филиппо... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Сын: Адаев Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Адаев Прокопий Мартинович
Серафимовка, Зерендинский район, Акмолинская область
по другим данным 19.10.1913, вероятно ошибка (источник - https://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3130)
Смерть
Неизвестно