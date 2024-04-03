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Адаева Дария Филипповна

Место рождения

Грачевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грачевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
На основе данных из: Переселенцы в Кустанайский уезд: кто откуда. Семьи на А-В (https://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3098): Адаев Прокопий Мартинович, жена Дария Филиппо... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Сын: Адаев Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Адаев Прокопий Мартинович

Серафимовка, Зерендинский район, Акмолинская область
по другим данным 19.10.1913, вероятно ошибка (источник - https://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3130)
Смерть
Неизвестно

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