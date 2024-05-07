Петрова Анна Александровна 11.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1937

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1937

Отец: Петров Александр Петрович

Мать: Петрова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Терентьев Геннадий Геннадьевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Терентьев Геннадий Геннадьевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Терентьев Геннадий Геннадьевич?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Геннадий Геннадьевич?

Смерть
2012

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