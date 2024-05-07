Петрова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1937
Дата смерти2012
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1937
Отец: Петров Александр Петрович
Мать: Петрова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Терентьев Геннадий Геннадьевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Терентьев Геннадий Геннадьевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Терентьев Геннадий Геннадьевич?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012