Петрова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Тихон Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Мария Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1934
Дочь: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Рождение ребёнка
11.03.1937
Дочь: Петрова Анна Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Смерть
Неизвестно