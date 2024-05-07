Петрова Мария Матвеевна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Тихон Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Мария Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Рождение ребёнка
15.09.1934

Дочь: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Рождение ребёнка
11.03.1937

Дочь: Петрова Анна Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Смерть
Неизвестно

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