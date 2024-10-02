Бударина (Киселёва) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударина (Киселёва) Екатерина

Место рождения

Суздальская слобода (позднее 1-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)

Дата рождения

25.10.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1795 г.р.

Мать

1794 г.р.

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1813

Отец: Киселёв Матфей

Мать: Киселёва (Воробьева) Настасья

Бракосочетание
09.11.1830

Муж: Бударин Пётр

Рождение ребёнка
25.03.1840

Дочь: Воробьева (Бударина) Матрёна

Отец ребёнка: Бударин Пётр

Смерть
Неизвестно

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