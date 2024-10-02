Бударина (Киселёва) Екатерина
Место рожденияСуздальская слобода (позднее 1-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)
Дата рождения25.10.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1813
Отец: Киселёв Матфей
Бракосочетание
09.11.1830
Муж: Бударин Пётр
Рождение ребёнка
25.03.1840
Дочь: Воробьева (Бударина) Матрёна
Отец ребёнка: Бударин Пётр