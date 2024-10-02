Бударин Пётр
Место рожденияБольшая Вологодская слобода (позднее 3-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: Бударин Георгий (Егор)
Мать: Дарья
Бракосочетание
09.11.1830
Рождение ребёнка
25.03.1840
Дочь: Воробьева (Бударина) Матрёна
Мать ребёнка: Бударина (Киселёва) Екатерина