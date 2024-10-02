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Бударин Пётр

Место рождения

Большая Вологодская слобода (позднее 3-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Бударин Георгий (Егор)

Мать: Дарья

Бракосочетание
09.11.1830

Жена: Бударина (Киселёва) Екатерина

Рождение ребёнка
25.03.1840

Дочь: Воробьева (Бударина) Матрёна

Мать ребёнка: Бударина (Киселёва) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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