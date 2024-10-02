Киселёв Матфей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Матфей

Место рождения

Суздальская слобода (позднее 1-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Киселёв Лукьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва (Воробьева) Настасья

Рождение ребёнка
25.10.1813

Дочь: Бударина (Киселёва) Екатерина

Мать ребёнка: Киселёва (Воробьева) Настасья

Смерть
Неизвестно

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