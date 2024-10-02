Киселёв Матфей
Место рожденияСуздальская слобода (позднее 1-е Парголово, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии)
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Киселёв Лукьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1813
Дочь: Бударина (Киселёва) Екатерина
Мать ребёнка: Киселёва (Воробьева) Настасья