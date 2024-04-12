Рагозина (Софронова) Евфросинья Памфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Софронова) Евфросинья Памфилова

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Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Софронов Памфил

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1824

Муж: Рагозин Николай Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1824

Сын: Рагозин Стефан Николаев

Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1826

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1827

Сын: Рагозин Кир Николаев

Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1829

Сын: Рагозин Давид Николаев

Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1832

Дочь: Домника Николаева

Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.08.1834

Дочь: Васса Николаева

Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1836

Сын: Рагозин Даниил Николаев

Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1840

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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