Рагозина (Софронова) Евфросинья Памфилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Софронов Памфил
Бракосочетание
25.01.1824
Рождение ребёнка
06.12.1824
Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1826
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1827
Сын: Рагозин Кир Николаев
Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1829
Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1832
Дочь: Домника Николаева
Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов
Рождение ребёнка
21.08.1834
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов
Рождение ребёнка
08.12.1836
Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов
Рождение ребёнка
02.02.1840
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Рагозин Николай Иванов
Смерть
Неизвестно