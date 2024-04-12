Рагозин Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения06.12.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1805
Отец: Рагозин Иван Архиппов
Бракосочетание
25.01.1824
Рождение ребёнка
06.12.1824
Мать ребёнка: Рагозина Евфросинья Памфилова
Рождение ребёнка
29.03.1826
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Рагозина Евфросинья Памфилова
Рождение ребёнка
23.06.1827
Сын: Рагозин Кир Николаев
Мать ребёнка: Рагозина Евфросинья Памфилова
Рождение ребёнка
23.06.1829
Мать ребёнка: Рагозина Евфросинья Памфилова
Рождение ребёнка
07.01.1832
Дочь: Домника Николаева
Мать ребёнка: Рагозина Евфросинья Памфилова
Рождение ребёнка
21.08.1834
Дочь: Васса Николаева
Мать ребёнка: Рагозина Евфросинья Памфилова
Рождение ребёнка
08.12.1836
Мать ребёнка: Рагозина Евфросинья Памфилова
Рождение ребёнка
02.02.1840
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Рагозина Евфросинья Памфилова
Смерть
Неизвестно